Theater Kehlmann-Roman: Stückl inszeniert "Lichtspiel"

Enttäuschung im Land der unbegrenzten Möglichkeiten

Stückls Inszenierung führt zunächst in die USA, wo der Österreicher Pabst (lebte von 1885 bis 1967 und wird am Volkstheater gespielt von Silas Breiding) nach einigen Erfolgen in Europa auf den großen Durchbruch in Hollywood hofft und bitter enttäuscht wird von seinen begrenzten Möglichkeiten im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.