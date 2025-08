Vom „Jubeljahr“ wird schon eine Weile gesprochen. Nicht nur in Meiningen ist man gespannt auf die goldenen Zeiten, die mit ihm heraufbeschworen werden. In Südthüringen hat es sich herumgesprochen, dass es der 200. Geburtstag von keinem Geringeren als dem Theaterherzog ist, der sich 2026 jähren wird. Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen kam am 2. April 1826 in Meiningen zur Welt, und nicht nur seine Geburtsstadt wird dem großen Förderer mit einer Reihe von Veranstaltungen gedenken. In zwei ganzen Spielzeiten wird das Staatstheater Meiningen seinen Begründer feiern. „Wir haben schon sehr viel an Georg gedacht“, sagt Intendant Jens Neundorff von Enzberg und meint damit sowohl die intensive Jubeljahr-Vorbereitungsphase am Haus genauso wie zunächst erst einmal die Spielzeit 2025/26, die am 24. August mit einem Hofkapell-Konzert im Innenhof von Meiningens Schloss Elisabethenburg einen ersten Auftakt hat.