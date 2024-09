Theater: Jenaer Theaterhaus: neues Leitungsteam und neun Premieren

Jena (dpa/th) - Das Theaterhaus in Jena geht mit einer neuen künstlerischen Leitung in die Spielzeit. Das fünfköpfige Team, das sich jetzt in Jena vorstellte, wird zunächst bis 2027 amtieren - mit Option auf Verlängerung, wie das Theater mitteilte. Die neue Leitung setzt sich aus dem Schauspieler Lukas Pergande, den Regisseuren Daniele Szeredy und Azeret Koua, dem Dramaturgen Josef Bäcker sowie der Schauspielinspizientin Céline Karow zusammen. Sie folgt auf Lizzy Timmers und Maarten van Otterdijk, die das Haus zuletzt führten.