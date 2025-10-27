„Handy aus, denn die Musik spielt hier vorn“, meinte Iris Klett, als sie die Besucher im voll besetzten Saal der Gaststätte „Zum schwarzen Ross“ zur Premiere des Lustspiels von Marion Fengler am Samstagabend begrüßte. Unter ihnen Landrat Sven Gregor und Bürgermeister Christopher Other – beide blieben dieses Jahr von einem Auftritt verschont –, Ortsbürgermeister Ulf Neundorf und Ortsteilbürgermeister Robin Fleck aus Bad Colberg sowie Mitglieder des Theatervereins Sachsenbrunn. Mit wenigen Worten stimmte Iris Klett, Regisseurin der Inszenierung, auf einen humorvollen und unterhaltsamen Abend ein, bei dem es durchaus sehr sexy zuging, also nichts für prüde Besucher. Dann hieß es „Vorhang auf!“