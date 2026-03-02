Die Vorbereitungen im Kulturhaus in Roth sind in vollem Gange, die Proben zum neuen Stück laufen auf Hochtouren und der Bühnenaufbau steht, so dass vor echter Kulisse geprobt werden kann, sagt die Regisseurin Beatrix Frank. Den Bühnenaufbau hat wiederum Mathias Gottschalk übernommen, wobei er Materialunterstützung von seinem Betrieb „Novus – Objekteinrichtung“ erhalten habe, wie er erklärt. „Natürlich konnte ich verschiedene Kulissenteile aus vergangenen Bühnenaufbauten übernehmen, doch habe ich Türen nachgearbeitet und die Betten komplett neu gezimmert“, so Mathias Gottschalk.