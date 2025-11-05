﻿Wenn die Theatergruppe Möhrenbach ihre selbstgeschriebenen und auch selbst in Szene gesetzten Stücke auf die Bühne bringt, und das nicht nur im heimischen Rathaussaal, bleibt keiner der Plätze unbesetzt. Ihre Auftritte haben sie um diese Zeit eigentlich zur Nachkirmes, um dort die Stimmung noch einmal richtig aufzuheizen. Doch in diesem Jahr hatte der Kirmesverein um Leon Kühnast und seine 24 Mitstreiter nur ein Wochenende zur Verfügung.