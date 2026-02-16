Nach dem erfolgreichen Einstieg der Laienspielgruppe „Storchenbühne“ in das Theatergeschehen im Rahmen des im Juli 2024 durchgeführten „Heimat- und Trachtenfestes“ in Milz, hatte sich im Mai 2025 der Theaterverein gegründet. Denn schon nach dem begeistert aufgenommenen Stück „Zwei ausgekochte Schlawiner“, war der Truppe klar, daraus muss etwas Dauerhaftes werden. Also wurden Nägel mit Köpfen gemacht und mit der Vereinsgründung die entsprechende Basis geschaffen.