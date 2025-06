Das Märchen, welches 1912 von Gerdt von Bassewitz ersonnen wurde, erzählt die Geschichte vom Maikäfer Herr Sumsemann (gespielt von Sophia Tanz), dessen sechstes Beinchen schon vor Generationen verloren ging. Einst wurde es von der Nachtfee (gespielt von Paula Kubitza) aus Versehen mit auf den Mond geschickt, als diese erzürnt über einen Holzfäller, der die Birke der Maikäfer fällen wollte, den Mann mitsamt der Birke zum Mond zauberte. Dabei hing das Beinchen Summsemanns noch am Baum und landete so auch mit auf dem Mond. Abhilfe könnten nur zwei mutige Kinder schaffen, die mit Sumsemann zum Mond reisen, um das Beinchen zurückzuholen. Allerdings dürften diese Kinder noch niemals ein Tier gequält oder getötet haben. Seit Generationen suchen die Sumsemänner nach solchen Kindern, leider erfolglos. Das soll sich nun in der letzten Generation ändern und so macht sich Herr Sumsemann mit Peterchen (gespielt von Eric Wetzel) und dessen kleiner Schwester Anneliese (gespielt von Lucy Lührmann) auf eine abenteuerliche Reise zum Mond. Unterwegs begegnen sie allerhand fabelhaften Gestalten, wie dem Sandmann (gespielt von Jarik Überschär), der Nachtfee und einigen Naturgeistern auf ihrer Mitternachtsteeparty. Alle versprechen, die Kinder bei ihrem Kampf mit dem gar nicht freundlichen Mondmann (gespielt von Mats Willing) zu unterstützen.