Um es gleich vorweg zu nehmen: Nein, es kam am Ende niemand zu Tode, auch wenn das der Titel der Komödie „Wie entsorge ich meinen Alten?“ durchaus vermuten ließ. Vielleicht hatten die Zuschauer im Schwimmbad Dietzhausen am Freitagabend ja genau das auch längst geahnt, die sich auf das Verwirrspiel eingelassen haben, das die drei Akteure vom Theater im Palais Erfurt, aus dem Hoftheater Niederzimmern, geboten haben. Turbulent jedenfalls blieb es bis zum Schluss.