Frank Schöbel und Dominique Lacasa hatte mit ihren Kindern in der DDR einst „Weihnachten in Familie“ erfunden – und gleichzeitig eins der vielleicht schönsten „neuzeitlichen“ Weihnachtslieder in die Welt gesetzt. Dass es eine andere ziemlich musikalische Familie mit Wurzeln im Osten Deutschlands auch schafft, pünktlich zum Fest das richtige Familien-Weihnachtsgefühl auf die Bühne und zu den Zuschauern zu bringen, zeigten Stefanie Hertel, Tochter Johanna Mross und Ehemann Lanny Lanner am vergangenen Wochenende im Stadttheater Hildburghausen. Dort hieß es nämlich „Family Christmas“ – eine bunte Show aus Unterhaltung, Geschichten – und natürlich mit viel Musik. Klar, dass die Hertels dabei Erinnerungen zur Weihnacht nicht außen vor lassen – der Schlagerstar aus dem Vogtland erzählt dabei stets auch von seinem Vater Eberhard Hertel, den hierzulande noch sehr viele Menschen gut in Erinnerung haben.