Eigentlich sollte der ICE 6948 seine Fahrt nach Erfurt fortsetzen. Doch ausgerechnet in Kaltennordheim ist Schluss. Wegen eines technischen Problems muss der Zug an einem abgelegenen Bahnhof halten. Die Fahrgäste sitzen fest, das Handynetz ist ausgefallen und eine schnelle Weiterfahrt nicht in Sicht. Was zunächst nach einer wenig erfreulichen Reiseunterbrechung klingt, entwickelt sich auf der Bühne schnell zum turbulenten Schauspiel.