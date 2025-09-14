Wo Schiller drauf steht, kommt auch Schillers Theater rein und auf die Bühne. Zwar nicht in dem legendären Haus mit diesem Klassiker-Namen in der Bismarckstraße in Berlin. Das bleibt Ausweichspielstätte und Mahnmal einer Kulturpolitik, die 1993 die Schließung eines Theaters zur Option und das Haus zum Menetekel machte. Das neue Schiller-Theater, das jetzt mit „Don Karlos“ seine Pforten zu einem neuen Zuschauerraum öffnete, steht in Rudolstadt. Es ist nach dem neuen Haus für das kleinste Stadttheater Deutschlands in Naumburg in diesem Jahr schon ein zweiter Hoffnungsschimmer dafür, dass dieses Land noch weiß, was ihm Theater wert sind.