Theater: Berliner Ensemble verlost ab heute Tickets für Tilda Swinton

Berlin - Ab heute können Theaterfans mit etwas Glück Karten für das Solostück von Schauspielerin Tilda Swinton am Berliner Ensemble ergattern. Damit möglichst viele Menschen die Chance auf ein Ticket für "Man to Man" ("Jacke wie Hose") haben, hat das Theater eine Lotterie eingerichtet. Über die App des Berliner Ensembles können Interessierte sich zwischen dem 5. und dem 22. November kostenlos für die Lotterie registrieren. Alle verfügbaren Karten würden zwischen dem 23. und dem 27. November verlost. Die Platzvergabe erfolge automatisch.