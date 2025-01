Theater Arnstadt: Wladimir Kaminer liest aus seinem Buch „Mahlzeit!“

Kaum jemand ist so neugierig auf seinen Nachbarn wie Wladimir Kaminer. Als Gast an Europas Tischen hat der Schriftsteller Träume, Wünsche, Sorgen und Hoffnungen erfahren, kam mit den Menschen ins Gespräch und tauchte in deren Geschichte und Geschichten ein. Seine Streifzüge zeigen ein Europa, das so vielfältig, bunt und überraschend ist wie seine Speisen, nachzulesen in seinem neuen Buch „Mahlzeit!“. Am Mittwoch, 22. Januar, liest er daraus um 19.30 Uhr im Theater Arnstadt, heißt es von der Einrichtung in der Ankündigung.