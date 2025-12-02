Weihnachten ist in Gefahr! Die böse Hexe hat nicht nur das Buch des Weihnachtsmannes gestohlen und damit die Geschenkemaschine in der Wichtelwerkstatt lahmgelegt. Sie hat mit einem Zauber auch dafür gesorgt, dass alle vergessen haben, was Weihnachten eigentlich ist. Wie gut, dass ein Wichtel durch einen glücklichen Zufall dem Fluch entging und nun mithilfe der Kinder sich auf die Suche nach dem machen kann, was alles zum schönsten Fest des Jahres dazugehört, um seinen Kollegen auf die Gedächtnissprünge zu helfen.