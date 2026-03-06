Am 7. März, 19.30 Uhr, erweist „The Johnny Cash Show – by The Cashbags“ die Legende des „Man in Black“ ihren Tribut. Johnny Cash war einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts und mit weltweit einer Milliarde verkauften Alben einer der meistverkauften Künstler aller Zeiten. Europas erfolgreichste Johnny-Cash-Revival-Band um US-Sänger Robert Tyson sorgt für eine musikalische Zeitreise zum Rockabilly-Sound der 50er-Jahre.