Am 5. April, 19.30 Uhr, ist Comedian Ingo Oschmann mit seinem Programm „Wunderbar – Es ist ja so!“ im Theater zu Gast. Angekündigt wird „eine Humorparty mit Pointensalven im Sekundentakt, ein Programm voller verbaler Höhepunkte und menschlicher Abgründen“. Kein anderer Comedykünstler schaffe den Spagat zwischen Stand-up-Comedy, Improvisation und feiner Zauberei so gekonnt, wie Oschmann. Es werde „ ein wortreicher, magischer Abend, der sein Publikum in kalten Zeiten mit einem warmen Herzen entlässt“. Denn Ingo Oschmann hat eine Botschaft: „Lachen ohne Reue.“