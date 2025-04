Das Ilmenauer Tanzzentrum „in Takt“ präsentiert auch in diesem Jahr wieder eine große Tanzgala im Theater im Schlossgarten. „Dance Moments – berührende Tanzmomente der Filmgeschichte“ lautet das Motto, dass sich Petra Kibbel und ihr Team ausgesucht haben. Am 26. April um 14 Uhr und um 16.30 Uhr werden rund 170 kleine und größere Tänzerinnen und Tänzer ihr Können zeigen. Die jüngsten Mitwirkenden sind vier Jahre alt. Wie gewohnt gibt es verschiedene Tanzstile zu erleben, von Ballett bis Modern, Jazz und Hip-Hop. Monatelang haben sich die Kinder und Jugendlichen auf ihren großen Auftritt vorbereitet. Beide Vorstellungen in Arnstadt sind bereits ausverkauft. Nach einigen Jahren Pause wird die Show auch wieder in der Ilmenauer Festhalle gezeigt, und zwar am 16. Mai um 18 Uhr. Dafür gibt es noch einige Restkarten. Unterstützung erhält das Tanzzentrum auch in diesem Jahr wieder von seinem Förderverein Cats.