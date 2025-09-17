Lautes Kinderlachen schallt durch das Theater Arnstadt, als Clown Mausini mit einem großen rot-karierten Koffer auf die Bühne kommt. Er hält ein Schild hoch. Darauf steht in großen Buchstaben „KAI“. „Kauflächen, Außenflächen, Innenflächen“, ruft er – und 200 Zweitklässler rufen es begeistert nach. Wenig später stimmt er ein Lied an: „Hin und her, hin und her, Zähne putzen mag ich sehr.“ Der Saal singt mit, klatscht im Takt, und die Botschaft sitzt.