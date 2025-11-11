„Day-O“ erschallt es Samstagabend aus dem Seitenparkett des Theaters. Und das Publikum ahnt sofort, was jetzt kommen wird. Doch mehr als der so signifikante Eingangsruf und die ersten Takte von Harry Belafontes Welthit „Banana Boat Song“ sind vorerst nicht zu hören. Denn Ron Williams, Sänger und Entertainer und an diesem Abend auf Belafontes Spuren unterwegs, möchte mehr als nur bekannte Hits darbieten. Vielmehr nimmt er das Publikum mit auf eine biografische Reise ins Leben des Weltstars, die auch eine Reise ins Leben von Williams selbst ist.