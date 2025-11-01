Am 8. November, 19.30 Uhr, heißt es im Theater „Ron Williams meets Harry Belafonte“. Zusammen mit dem Jörg Seidel Trio widmet sich Sänger und Entertainer Ron Williams dem Repertoire von Harry Belafonte. Dabei geht es auch darum, die Verbindung zwischen Belafontes Musik und seinem gesellschaftlichen Engagement zu verdeutlichen. Beides war und ist bei dem Weltstar untrennbar verbunden. Seine Lieder voller Kraft, Rhythmik und Schönheit versprühen Harmonie und Hoffnung.