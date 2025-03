Das „Theater der Altmark Stendal“ gab am Samstagabend mit dem Musical-Welterfolg „The Rocky Horror Show“ sein Gastspiel im Arnstädter Theater im Schlossgarten. Ein altersmäßig gemischtes Publikum war Mitmacher beim turbulenten Bühnenspiel. Fasching ist doch eigentlich vorbei. Doch das störte am Samstagabend etliche dem Theater im Schlossgarten zustrebende Besucher nicht. In gewisser Kriegsbemalung wollten diese die Aufführung des Musicals „The Rocky Horror Show“ miterleben und, wie von den Theaterprogrammmachern gewünscht, auch selbst mitgestalten.