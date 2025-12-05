„Wir haben ein nicht ganz einfaches Jahr hinter uns gebracht, gut hinter uns gebracht“, blickte Reinhard Köhler, langjähriger Vorsitzender des Theatervereins, am Donnerstagabend zum Auftakt der Mitgliederversammlung zurück.
Arnstadts Theater hat sich nach einem turbulenten Jahr neu aufgestellt. Jetzt gibt es auch Veränderungen im Trägerverein.
