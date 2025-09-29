Die Ferienzeit dürfte für viele vorbei sein. Wer Samstag seinen Schritt ins Theater lenkte, konnte aber noch einmal auf Reisen gehen. Zumindest mit den Ohren – und in Gedanken. „Zurück aus den Ferien“ war das Herbstkonzert der Jenaer Philharmonie überschrieben. Die Gastspiele gehören seit Jahren zur schönen – und gut besuchten – Tradition im Hause und werden erfreulicherweise auch unter der neuen Intendanz beibehalten.