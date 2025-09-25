Der – nach wie vor vornamen-lose – Kommissar Overbeck in der ZDF-Krimireihe „Wilsberg“ fällt ja eher durch arrogantes Angebertum gepaart mit Nichtkönnen auf. Ganz anders sein Darsteller Roland Jankowsky. Dieser präsentierte sich am Dienstag im Arnstädter Theater als sympathischer Zeitgenosse und nahm sich erst einmal Zeit für Autogramme, Büchersignierungen und Fotos, ehe er die Bühne betrat – mit Lederjacke, aber ohne Sonnenbrille.