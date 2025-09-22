„September Love“, tönte es Samstagabend zu Konzertbeginn von der Arnstädter Theaterbühne. Ein bisschen schwermütig, so wie der Herbst manchmal ist, mit seinen dunklen Regenwolken und ersten kalten Nächten. Nicht ganz passend zum letzten heißen Sommertag des Jahres, der gerade allmählich zu Ende ging. Doch der Herbst ist auch voll bunter Blätter und letzter warmer Sonnenstrahlen, voll liebevoller Erinnerungen an den Sommer und Vorfreude auf den Winter. All das präsentierten John Kelly und Maite Itoiz schon im letzten Jahr in ihrem Konzert, das den passenden Titel „Autumn Melody“ (Deutsch: Herbstmelodie) trug. Nun waren sie wieder nach Arnstadt gekommen. Mit dem Nachfolgeprogramm „September Lover“. Und wieder war das Theater ausverkauft.