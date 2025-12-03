Am 18. Dezember ist es soweit: Die neue Eigenproduktion „Glamageddon“ feiert im Theater im Schlossgarten Premiere. Die Produktion von Intendant Valerian Glonti steht unter dem Motto „Wo Chaos auf Glamour trifft.“
