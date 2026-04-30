Die schönsten italienischen Opernarien verspricht die „Italienische Nacht“ am 2. Mai ab 19.30 Uhr. Bei über 100 Aufführungen seien Italien- und Opernliebhaber in ganz Deutschland begeistert worden, heißt es in der Ankündigung. „Das kurzweilige Programm reicht von verträumten Sopranarien bis hin zu gefühlvollen Duetten und konzentriert sich auf die bekanntesten Partien aus den italienischen Meisteropern“, schreibt das Theater. Das Publikum dürfe sich auf Musik aus „La Traviata“, „Norma“, „Tosca“ und vielen anderen bekannten Opern freuen.