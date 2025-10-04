Heinz Becker ist zurück. Seit 1985 verkörpert Gerd Dudenhöffer den saarländischen Spießer. Mit seinem mittlerweile 18. Programm, das den Titel „DOD - Das Leben ist das Ende“ trägt, ist der Kabarettist am 9. Oktober, 20 Uhr, im Theater im Schlossgarten zu Gast. „Heinz Becker kommt nach Hause, von der Beerdigung in die Küche. Ab jetzt muss er selbst entscheiden. Vertraute Routine? Weggebrochen. Nichts ist mehr, wie’s war. Sein Alltag – kollabiert. Dazu diese Trauer. Langsam beginnt er zu sinnieren, zu reflektieren, zu verarbeiten...“, heißt es in der Ankündigung. Eines ist wie immer: Dudenhöffers realsatirische, grotesk-authentische Kunstfigur als personifizierte Karikatur des bornierten, universellen Menschen, den er pointiert entlarvt.