Gleich zweimal wird die Ilmenauer Künstlerin Katharina Herz im Theater im Schlossgarten zu Gast sein. Am 11. Dezember begleitet sie wie schon im letzten Jahr die Seniorenweihnachtsfeier der Stadt musikalisch. Veranstaltet wird diese wieder vom Seniorenbeirat der Stadt Arnstadt. Die Veranstaltung, die um 16 Uhr beginnt, ist kostenlos. Es werden allerdings trotzdem Tickets benötigt. Diese gibt es vorab in der Tourist-Information und im Theater. Als kleine Besonderheit hält das Theatercafé ab 14.30 Uhr Kaffee und einem Teller voller weihnachtlicher Leckereien bereit. Dies kostet 8,50 Euro.