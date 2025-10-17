Claudia Wenzel ist 1959 in der Lutherstadt Wittenberg geboren, hat in der DDR die Schauspielschule besucht, am Theater gearbeitet und in Serien wie „Zahn um Zahn“ erste TV-Erfahrungen gesammelt. Nach der Wende startete sie im wiedervereinigten Deutschland als freiberufliche Schauspielerin durch, spielte in Erfolgsformaten wie „Der Bergdoktor“, „In aller Freundschaft“, „Doktor Stefan Frank“, „Unser Lehrer Doktor Specht“, „Klinik unter Palmen“ und vielem mehr.