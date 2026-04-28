„Wir sind Biosphärenkinder. Denkmalschützer und Erfinder, brauchen die Natur, sind ihr immer auf der Spur“, singen die Mädchen und Jungen der Stützerbacher Grundschule. An diesem Abend haben sie ihren großen Auftritt auf der Bühne des Arnstädter Theaters: die Weltpremiere ihres selbst komponierten Songs. Mit diesem sind sie nicht nur Botschafter für das Biosphärenreservat, sondern auch für Christina Rommels Schulprojekt. Und genau darum geht es an diesem Abend.