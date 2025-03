Woyzeck“ ist im Deutschunterricht höherer Schulstufen eine verlässliche Figur, an der man die Verfassung eines hilflosen Menschen in einer zynischen Gesellschaft diskutieren kann. Georg Büchners Dramenfragment von 1834 ist nun in einer Inszenierung des Jungen Staatstheaters Meiningen in Regie von Gabriela Gillert zu sehen.