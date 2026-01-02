Theater-Adventskalender: Richtige Antwort und Losglück

3. 12. | richtige Antwort: „Die Schöne und das Biest“. Ein Dreieckstuch für Babys mit dem Logo des Jungen Staatstheaters geht an Elke Reimschüssel.

4. 12. | richtige Antwort: „Die Jungfrau von Orleans“. Zwei Karten für „Thüringer Spezialitäten“ am 17.01.2026 gehen an Dieter Knapp.

5. 12. | richtige Antwort: „Die Perser“. Mit zwei Personen an einer Spezial-Theaterführung am Samstag, 10.01.2026, um 10.30 Uhr teilnehmen kann Heidrun Machowiak.

6. 12. | richtige Antwort: „Asyl im Paradies“. Über zwei Karten zum Vorstellungsbesuch im Orchestergraben bei „Don Giovanni“ am 25.12., 18 Uhr, kann sich Torsten Dietze freuen.

7. 12. | richtige Antwort: „Ellen Babic“. Zwei Karten für „La Bohème“ am 24.01.2026, 19.30 Uhr gehen an Josephine Stein.

08.12. | richtige Antwort: „Don Carlos“. Der Preis: zwei Karten für „Ein Mord wird angekündigt“ am 18.12.2026, um 19.30 Uhr, geht an Constanze Wagner.

09.12. | richtige Antwort: „Heute ist heute, morgen ist morgen“. Der Peis: zweimal ein Vorstellungsbesuch im Orchestergraben bei „Die Csárdásfürstin“ am 31.12.2026, 19.30 Uhr, geht an Ivonne Beitel.

10.12. | richtige Antwort: „Der Revisor“. Der Preis: ein Satintuch mit den aktuellen Spielzeitfarben des Staatstheaters Meiningen geht an Josephine Stein.

11.12. | richtige Antwort: „Good Bye, Lenin!“ Der Preis: zweimal eine Teilnahme an einer Spezial-Theaterführung am Samstag, 10.01.2026, um 10.30 Uhr geht an Waltraud Seyd.

12.12. | richtige Antwort: „Eine Weihnachtsgeschichte“. Der Preis: zwei Karten für die Aufführung „Die Jungfrau von Orleans“ am 11.01.2026, 15 Uhr, geht an Julia Dallüge.

13.12. | richtige Antwort: „Ende einer Verhandlung“. Der Preis: zweimal ein Besuch der Orchesterprobe zu Neujahrskonzert am Montag, 29.12.2025, 19 Uhr, geht an Gabi Triebel.

14.12. | richtige Antwort: „Antigone“. Der Preis: zweimal ein Vorstellungsbesuch im Orchestergraben bei „Don Giovanni“ am 25.12., 18 Uhr, geht an Dagmar Seifert.

15.12. | richtige Antwort: „Penthesilea“. Der Preis: zweimal ein Besuch der Orchesterprobe zum 4. Sinfoniekonzert am Montag, 26.01.2026, 19 Uhr, geht an David Rottmann.