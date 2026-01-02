Theater-Adventskalender: Richtige Antwort und Losglück

 
Die Resonanz auf den täglichen Adventskalender des Staatstheaters Meiningen war riesig, die Einsendungen einfallsreich. Jetzt werden weitere Gewinner veröffentlicht.

Ein wahre Flut toller Postkarten erreichte das Theater in der Adventszeit. Foto: Susann Höfner

Das Publikum kennt sich nicht nur bestens aus mit den Inszenierungen des Staatstheaters Meiningen, es ist auch unglaublich originell und einfallsreich. Zum diesjährigen Rätsel-Adventskalender gingen im Theater Hunderte liebevoll ausgewählte und aufwendig gestaltete Postkarten mit den richtigen Antworten ein. Historische Ansichtskarten des Theaters und der Stadt Meiningen sind dabei, alte Postkarten zu Inszenierungen, KI-generierte Motive und immer wieder kleine Kunstwerke von Zeichnungen bis zu Collagen.

Nun wurden die nächsten Gewinner gezogen. Hier die Übersicht:

18.12. | richtige Antwort: „Woyzeck“. Der Preis in Form von zwei Karten für einen Vorstellungsbesuch im Orchestergraben bei „Die Csárdásfürstin“ am 31.12.2025, 19.30 Uhr ging an Monika Fischer

19.12. | richtige Antwort: „Auf der Flucht“. Der Preis in Form der Teilnahme an einer Spezial-Theaterführung für zwei Personen am Samstag, 10.01.2026, um 10.30 Uhr geht an Eva Henneberger.

20.12. | richtige Antwort: „Der große Gatsby“. Zwei Karten für „Die Perser“ am Mittwoch, 18.02.2026, um 19.30 Uhr, in den Kammerspielen gehen an Ayleen Jurke.

21.12. | richtige Antwort: „Castor et Pollux“. Der Preis besteht in dem Besuch der Orchesterprobe zum 4. Sinfoniekonzert für zwei Personen am Montag, 26.01.2026, 19 Uhr, im Orchesterproberaum. Er geht an Yvonne Grünspecht.

Die Gewinner für die Türchen 22 bis 24 hat das Theater noch nicht bekannt gegeben.

Zuvor waren bereits diese Gewinner gezogen worden:

1. 12. | richtige Antwort: „Wer Wind sät“. Zwei Karten für „Asyl im Paradies“ am 17.06.2026, Großes Haus gehen an Julia Szelenko.

2. 12. | richtige Antwort: „Der Freischütz“. Eine Staatstheater-Meiningen-Kaffeetasse geht an Ute Frischke.

3. 12. | richtige Antwort: „Die Schöne und das Biest“. Ein Dreieckstuch für Babys mit dem Logo des Jungen Staatstheaters geht an Elke Reimschüssel.

4. 12. | richtige Antwort: „Die Jungfrau von Orleans“. Zwei Karten für „Thüringer Spezialitäten“ am 17.01.2026 gehen an Dieter Knapp.

5. 12. | richtige Antwort: „Die Perser“. Mit zwei Personen an einer Spezial-Theaterführung am Samstag, 10.01.2026, um 10.30 Uhr teilnehmen kann Heidrun Machowiak.

6. 12. | richtige Antwort: „Asyl im Paradies“. Über zwei Karten zum Vorstellungsbesuch im Orchestergraben bei „Don Giovanni“ am 25.12., 18 Uhr, kann sich Torsten Dietze freuen.

7. 12. | richtige Antwort: „Ellen Babic“. Zwei Karten für „La Bohème“ am 24.01.2026, 19.30 Uhr gehen an Josephine Stein.

08.12. | richtige Antwort: „Don Carlos“. Der Preis: zwei Karten für „Ein Mord wird angekündigt“ am 18.12.2026, um 19.30 Uhr, geht an Constanze Wagner.

09.12. | richtige Antwort: „Heute ist heute, morgen ist morgen“. Der Peis: zweimal ein Vorstellungsbesuch im Orchestergraben bei „Die Csárdásfürstin“ am 31.12.2026, 19.30 Uhr, geht an Ivonne Beitel.

10.12. | richtige Antwort: „Der Revisor“. Der Preis: ein Satintuch mit den aktuellen Spielzeitfarben des Staatstheaters Meiningen geht an Josephine Stein.

11.12. | richtige Antwort: „Good Bye, Lenin!“ Der Preis: zweimal eine Teilnahme an einer Spezial-Theaterführung am Samstag, 10.01.2026, um 10.30 Uhr geht an Waltraud Seyd.

12.12. | richtige Antwort: „Eine Weihnachtsgeschichte“. Der Preis: zwei Karten für die Aufführung „Die Jungfrau von Orleans“ am 11.01.2026, 15 Uhr, geht an Julia Dallüge.

13.12. | richtige Antwort: „Ende einer Verhandlung“. Der Preis: zweimal ein Besuch der Orchesterprobe zu Neujahrskonzert am Montag, 29.12.2025, 19 Uhr, geht an Gabi Triebel.

14.12. | richtige Antwort: „Antigone“. Der Preis: zweimal ein Vorstellungsbesuch im Orchestergraben bei „Don Giovanni“ am 25.12., 18 Uhr, geht an Dagmar Seifert.

15.12. | richtige Antwort: „Penthesilea“. Der Preis: zweimal ein Besuch der Orchesterprobe zum 4. Sinfoniekonzert am Montag, 26.01.2026, 19 Uhr, geht an David Rottmann.