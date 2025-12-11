Sein Auftakt bei „The Taste“ war spektakulär: Gleich der erste Löffel brachte ein Vierfach-Ja der Coaches ein. Ködel setzte früh auf kraftvolle Aromen, tropische Einflüsse und einen emotionalen Zugang zum Kochen. TeamchefTim Raue wurde schnell zur prägenden Figur seiner Reise. In mehreren Folgen sammelte Ködel goldene Sterne und zeigte mit Gerichten wie einer neu interpretierten Schwarzwälder Kirschtorte oder einem thailändisch angehauchten Maishähnchen seine Vielseitigkeit. Seine Mischung aus Wettkampfgeist und Kreativität trug ihn schließlich bis ins Finale.

Carmen Kreiß: Starker Auftritt bis ins Halbfinale

Foto: Joyn/ Benedikt Müller

Auch die Albstädterin Carmen Kreiß hat in der aktuellen Staffel deutliche Spuren hinterlassen. Als Hobbyköchin schaffte sie es überraschend weit, überzeugte mit kreativen Ideen und sauberer Technik und stand im Halbfinale nur knapp vor dem Finaleinzug. Für sie endet der Wettbewerb zwar kurz vor dem Ziel, doch ihre Leistung zeigt, wie offen „The Taste“ für Talente abseits der Profiküche ist.

Ausblick auf das Finale

Mit Sandra Böhm und Pako Ködel treffen zwei sehr unterschiedliche kulinarische Ansätze aufeinander – präzise Gourmetküche auf der einen, kraftvolle Cross-over-Kreationen auf der anderen Seite. Beide haben gezeigt, dass sie unter Zeitdruck und Juryblick Bestand haben.

Wer sich am Ende durchsetzt, entscheidet sich im Finale am 17. Dezember. Klar ist schon jetzt: Die Region ist stark vertreten, und die letzte Ausgabe verspricht ein enges Rennen um den goldenen Löffel.