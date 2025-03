„The Chosen“ im Saal: Bibel-Blockbuster in Hildburghausen

Zum Inhalt: Vom Schicksal Johannes des Täufers bis hin zu Jesu Lehre über die unerschöpfliche Vergebung: In der vierten Staffel von „The Chosen“ trauern die Besucher mit den Anhängern Jesu über einen Verlust, stellen sich den Pharisäern und werden Zeugen eines Wunders. Während sich die religiösen Führer verschwören, um Jesu Dienst, seinem Ansehen und seinem Leben ein Ende zu setzen, wundern sich die Anhänger Jesu über seine unheilvollen Gleichnisse und Verkündigungen. Tod und Leben liegen sehr nah beieinander. Und so nach und nach spüren die Jünger, dass stimmt, was Jesus sagt: Es geht jetzt erst wirklich los. In der vierten Staffel wird Simon zu Petrus und die Geschehnisse nehmen mit in das Innerste der wichtigsten Akteure.