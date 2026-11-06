Das war ein Wahnsinnstag für den Amateur-Kampfsport in Thüringen! Die Muay Thai Series feierte ihre Premiere im Freistaat und verwandelte die Reinhard-Kupietz-Halle in Meiningen in einen echten Hexenkessel. Zusammen mit dem Eagles Fightclub als Kooperationspartner wurde ein Event auf die Beine gestellt, das auf ganzer Linie überzeugte: Insgesamt 13 packende Kämpfe bekamen die Zuschauer zu sehen, bei denen Athleten aus Top-Gyms unter anderem aus Frankfurt, Leipzig, München und Berlin, in den Ring stiegen.