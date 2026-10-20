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Thaiboxen „Muay Thai Serie“ gastiert in Meiningen

red

Wer Kampfsport auf hohem Niveau sehen möchte, sollte am Samstag im Meiningen sein. Was gibt es dort zu sehen und wann geht es los?

Thaiboxen: „Muay Thai Serie“ gastiert in Meiningen
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Bei der Fightnight in Meiningen im Sommer gab es spannende Kämpfe zu sehen. Hier duellieren sich Agim Ajvazi (links) aus Meiningen mit dem Sonneberger Christian Kettner. Foto: Jakob Volksdorf

Kürzlich konnte Emelie Bach vom Eagles Fightclub den Thaibox-Weltmeistertitel nach Meiningen holen. Wer schon immer mal sehen wollte, wie ein Amateur-Muay-Thai-Event abläuft, ist am Samstag in Meiningen genau richtig! Denn dann ist der Eagles Fightclub Gastgeber für den nächsten Kampftag der „Muay Thai Series“, einer deutschlandweiten Amateur-Event-Reihe im Thaiboxen. Die Veranstaltung findet in der Reinhard-Kupietz-Halle statt. Die Besucher erwarten 20 Amateur-Kämpfe von der N-Klasse bis zur B-Klasse.

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Insgesamt sind nach jetzigem Stand auch acht Kämpfer aus dem Eagles Fightclub an diesem Tag im Ring vertreten. Dies sind Ronja Rausch (- 57 kg), Philipp Rekittke (- 75 kg), Jetmir Berisha (- 67 kg), Vincent Audenrieth (- 71 kg), Lukas Hense (- 75 kg), Steffen Zimmer (- 86 kg), Luisa Philipp (- 60 kg) und Fadschir Al Islam Hamam (- 75 kg). Die Kämpfe starten ab 13 Uhr. Der Zuschauer-Einlass startet ab 12.30 Uhr. Tickets gibt es für fünf Euro ausschließlich an der Tageskasse. Die Gastgeber hoffen auf viele Besucher und einen erfolgreichen Tag für die Athleten aus Meiningen.