Kürzlich konnte Emelie Bach vom Eagles Fightclub den Thaibox-Weltmeistertitel nach Meiningen holen. Wer schon immer mal sehen wollte, wie ein Amateur-Muay-Thai-Event abläuft, ist am Samstag in Meiningen genau richtig! Denn dann ist der Eagles Fightclub Gastgeber für den nächsten Kampftag der „Muay Thai Series“, einer deutschlandweiten Amateur-Event-Reihe im Thaiboxen. Die Veranstaltung findet in der Reinhard-Kupietz-Halle statt. Die Besucher erwarten 20 Amateur-Kämpfe von der N-Klasse bis zur B-Klasse.
Thaiboxen „Muay Thai Serie“ gastiert in Meiningen
red 20.10.2026 - 08:00 Uhr