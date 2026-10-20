Thaiboxen: „Muay Thai Serie“ gastiert in Meiningen

Insgesamt sind nach jetzigem Stand auch acht Kämpfer aus dem Eagles Fightclub an diesem Tag im Ring vertreten. Dies sind Ronja Rausch (- 57 kg), Philipp Rekittke (- 75 kg), Jetmir Berisha (- 67 kg), Vincent Audenrieth (- 71 kg), Lukas Hense (- 75 kg), Steffen Zimmer (- 86 kg), Luisa Philipp (- 60 kg) und Fadschir Al Islam Hamam (- 75 kg). Die Kämpfe starten ab 13 Uhr. Der Zuschauer-Einlass startet ab 12.30 Uhr. Tickets gibt es für fünf Euro ausschließlich an der Tageskasse. Die Gastgeber hoffen auf viele Besucher und einen erfolgreichen Tag für die Athleten aus Meiningen.