Bei den WFMC Ultimate World Championships, die Anfang Oktober in Mülheim an der Ruhr stattfanden, hat sich Emelie Bach den Weltmeistertitel im Muay Thai gesichert. Die Athletin trat in der Gewichtsklasse von 55 bis 60 Kilogramm an und lieferte eine konstant starke Leistung ab. Im Halbfinale traf Bach zunächst auf die Ukrainerin Marija Bilobran. Nach zwei Runden entschied sie das Duell mit einem klaren und dominanten Punktsieg für sich. Was danach folgte, unterstreicht die besondere physische und mentale Kondition der Kämpferin: Bach verließ nach dem Sieg den Ring erst gar nicht, sondern blieb direkt zwischen den Seilen stehen, um unmittelbar im Anschluss das Finale gegen die Holländerin Demy Hoogeveen zu bestreiten. Von der gänzlich fehlenden Regenerationszeit ließ sich Emelie Bach nicht aus dem Konzept bringen. In den finalen zwei Runden dominierte sie den Kampf vor allem im Clinch und sicherte sich durch diese technische und taktische Überlegenheit den entscheidenden Vorteil. Mit diesem Sieg belegt sie den ersten Platz und feiert den verdienten Gewinn des WFMC World Championship Gürtels.