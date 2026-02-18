Die Irritation ist groß an der vor einem halben Jahr gegründeten Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) „Am Dolmar“ in Schwarza. Nicht nur in der Lehrerschaft und bei den Schülern, sondern auch bei den Eltern. Sollen doch die geplanten Umbau- und Sanierungsarbeiten an den Schulgebäuden der neuen Gemeinschaftsschule am Standort Schwarza vorerst ruhen. Deshalb ist auch der nach den Osterferien geplante Umzug der Schüler abgesagt. Das wurde jetzt bekannt.