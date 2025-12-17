Jetzt wächst zusammen was zusammen gehört - große Worte wie diese werden immer gern gesprochen, wenn es darum geht, zu Zuversicht zu ermuntern und die Worthülse „Alles wird gut“ zu vermeiden. Um ein Zusammenwachsen ging es auch beim ersten gemeinsamen Nikolausmarkt von Regel- und Grundschülern an der zu Beginn des Schuljahres 2025/26 durch die Regelschule Schwarza und die Grundschule Kühndorf neu gebildete Thüringer Gemeinschaftsschule „Am Dolmar“ in Schwarza. War es doch ein erklärtes Ziel dieses ersten gemeinsam von Regelschülern und Grundschülern gestalteten Events, die neue Schulgemeinschaft zu fördern und zu stärken.