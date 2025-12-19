﻿ Die Stadt Schmalkalden ist – zumindest vorerst – alleinige Gesellschafterin der Technologie- und Gründer-Förderungsgesellschaft Schmalkalden/Dermbach mbH (TGF). Der Kreistag des Landkreises Schmalkalden-Meiningen hat auf seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen, seinen bisherigen Anteil von 45 Prozent (189.000 Euro) unentgeltlich zu übertragen. Auch der Wartburgkreis sowie die Stadt Dermbach sind nicht mehr an der Gesellschaft beteiligt. Die TGF GmbH steht damit vor einem neuen Abschnitt – nach bewegten Jahren, langwierigen Diskussionen und einer tiefgreifenden Neuordnung.