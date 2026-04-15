 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Textilarbeiter in Ostdeutschland bekommen mehr Geld

Textilindustrie Textilarbeiter in Ostdeutschland bekommen mehr Geld

Für rund 13.000 Beschäftigte der ostdeutschen Textilindustrie steigen die Löhne. Was der neue Tarifabschluss vorsieht und wann die Erhöhungen greifen.

Textilindustrie: Textilarbeiter in Ostdeutschland bekommen mehr Geld
1
Tarifeinigung: Die Löhne der ostdeutschen Textilarbeiter steigen. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Meerane/Chemnitz - Die Beschäftigten der ostdeutschen Textilindustrie bekommen mehr Geld. In der dritten Tarifrunde sei ein Abschluss für die rund 13.000 Mitarbeiter der Branche erzielt worden, informierte der Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie mit Sitz in Chemnitz. Neben einer Einmalzahlung von 350 Euro im Juli sollen die Löhne im November um 2,2 Prozent und zum 1. Juni 2027 um weitere 2,3 Prozent steigen. 

Nach der Werbung weiterlesen

Der Verband ist zuständig für die ostdeutschen Bundesländer. Er hat rund 110 Mitglieder vor allem in Sachsen und Thüringen. Weit mehr als die Hälfte ihres Umsatzes macht die Branche in Ostdeutschland den Angaben zufolge mit technischen Textilien.