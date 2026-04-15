Textilindustrie: Textilarbeiter in Ostdeutschland bekommen mehr Geld

Meerane/Chemnitz - Die Beschäftigten der ostdeutschen Textilindustrie bekommen mehr Geld. In der dritten Tarifrunde sei ein Abschluss für die rund 13.000 Mitarbeiter der Branche erzielt worden, informierte der Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie mit Sitz in Chemnitz. Neben einer Einmalzahlung von 350 Euro im Juli sollen die Löhne im November um 2,2 Prozent und zum 1. Juni 2027 um weitere 2,3 Prozent steigen.