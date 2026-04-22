Textilindustrie: Ostdeutsche Textilbranche setzt auf Recycling und Innovation

Ostdeutsche Unternehmen informieren über Neuentwicklungen

Bei der Messe Techtextil in Frankfurt sind den Angaben nach 26 Unternehmen und Institute aus dem Verband vertreten. Dazu gehört Norafin aus Mildenau im Erzgebirge. Es stellt Vliesstofflösungen aus recycelten Fasern sowie ökologische Vliesstoffe aus Flachs, Hanf, Cellulose und Schafwolle vor. Die Firma Vowalon aus Treuen im Vogtland präsentiert neuartige Outdoor-Materialien, die besonders strapazierfähig und witterungsbeständig sein sollen. Und das Unternehmen C.F. Weber aus Spitzkunnersdorf in Ostsachsen treibt die Abkehr von sogenannten Ewigkeitschemikalien (PFAS) voran. Ab 2027 wolle es das komplette Sortiment frei von solchen Substanzen anbieten, hieß es.