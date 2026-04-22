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  6. Ostdeutsche Textilbranche setzt auf Recycling und Innovation

Textilindustrie Ostdeutsche Textilbranche setzt auf Recycling und Innovation

Recycling statt Wegwerfen: Ostdeutsche Textilfirmen setzen auf neue Lösungen, um Alttextilien als Rohstoff zu nutzen. Was die Branche antreibt und welche Entwicklungen ihr aktuell zu schaffen machen.

Textilindustrie: Ostdeutsche Textilbranche setzt auf Recycling und Innovation
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Die ostdeutsche Textilbranche erwirtschaftet mehr als die Hälfte ihres Umsatzes mit technischen Textilien. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Frankfurt/Chemnitz - Die ostdeutsche Textilindustrie sieht im Recycling einen großen Zukunftsmarkt. Derzeit gebe es Millionen Tonnen von Alttextilien, die nicht als Rohstoff genutzt würden, sagte der Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie (vti), Thomas Lindner. Bei der Entwicklung neuer Textilien müsse ihre Wiederverwertbarkeit von Anfang an mitgedacht werden. "Ziel muss sein, dass aus Alttextilien wieder etwas Neues hergestellt werden kann." Daran arbeiteten viele Unternehmen in Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten in der Region. 

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Auf der Messe Techtextil in Frankfurt am Main präsentieren sich diese Woche den Angaben zufolge rund 1.500 Aussteller aus 52 Ländern. Sie versteht sich als internationale Leitmesse für technische Textilien und Vliesstoffe. Dieser Sektor gilt als Schwerpunkt der Textilbranche in Ostdeutschland. Laut vti entfällt mehr als die Hälfte ihres Umsatzes auf technische Textilien. Der Verband hat rund 110 Mitglieder, vor allem in Sachsen und Thüringen

Krise der Autoindustrie trifft Textilbranche 

Die Branche hat derzeit mit etlichen Problemen zu kämpfen. So spüren viele Unternehmen die Absatzkrise der Automobilindustrie. In Autos steckten zahlreiche Textilien, von Sitzbezügen über Dachhimmel bis zu Bespannungen im Innenraum, erläuterte Lindner. Hinzu komme eine "desaströse Entwicklung" im Textileinzelhandel. Und die weltpolitische Lage stelle die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen wie Fasern und Chemikalien zunehmend infrage. Einerseits seien bestimmte Farbstoffe und Vorprodukte gar nicht mehr verfügbar; andererseits werde im Einkauf vieles teurer. 

"Ein Wachstum halte ich unter diesen Voraussetzungen für ausgeschlossen", sagte Lindner, nach einer Prognose für die Branche in diesem Jahr gefragt. 

Ostdeutsche Unternehmen informieren über Neuentwicklungen 

Bei der Messe Techtextil in Frankfurt sind den Angaben nach 26 Unternehmen und Institute aus dem Verband vertreten. Dazu gehört Norafin aus Mildenau im Erzgebirge. Es stellt Vliesstofflösungen aus recycelten Fasern sowie ökologische Vliesstoffe aus Flachs, Hanf, Cellulose und Schafwolle vor. Die Firma Vowalon aus Treuen im Vogtland präsentiert neuartige Outdoor-Materialien, die besonders strapazierfähig und witterungsbeständig sein sollen. Und das Unternehmen C.F. Weber aus Spitzkunnersdorf in Ostsachsen treibt die Abkehr von sogenannten Ewigkeitschemikalien (PFAS) voran. Ab 2027 wolle es das komplette Sortiment frei von solchen Substanzen anbieten, hieß es.