Textilindustrie: Ostdeutsche Textilbranche setzt auf Recycling und Innovation

Frankfurt/Chemnitz - Die ostdeutsche Textilindustrie sieht im Recycling einen großen Zukunftsmarkt. Derzeit gebe es Millionen Tonnen von Alttextilien, die nicht als Rohstoff genutzt würden, sagte der Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie (vti), Thomas Lindner. Bei der Entwicklung neuer Textilien müsse ihre Wiederverwertbarkeit von Anfang an mitgedacht werden. "Ziel muss sein, dass aus Alttextilien wieder etwas Neues hergestellt werden kann." Daran arbeiteten viele Unternehmen in Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten in der Region.