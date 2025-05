Textilien Wohin mit dem alten Pulli? Altkleider-Sammlung mit Problemen

Der große Anteil von Müll in den Containern sei hingegen ein Problem, dass sich schon länger entwickelt habe, sagt Hannemann: "Dies war bereits im Vorfeld der EU-Regelung so und hat nun noch einmal zugenommen." Das gehe so weit, dass durch den Müll prinzipiell noch gebrauchsfähige Kleidung verunreinigt oder beschädigt werde und nicht mehr nutzbar sei.