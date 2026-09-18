Annaberg-Buchholz (dpa/sn) - Einst trotzten Bergmänner dem Fels Silber und Kobalt ab, nun fahren fingerfertige Frauen mit Klöppelsack ins Bergwerk ein. Bevor am Wochenende in Annaberg-Buchholz zum 37. Mal die Klöppeltage gefeiert werden, geht es diesen Freitag in den Markus-Röhling-Stolln zum Klöppeln unter Tage. Damit werde die jahrhundertealte Bergbautradition mit der im Erzgebirge ebenfalls weit verbreiteten Handarbeitstechnik des Klöppelns verbunden, sagt die Leiterin des Kulturzentrums Erzhammer, Kristin Baden-Walther.