Klöppeln im Erzgebirge weit verbreitet

Das Erzgebirge ist ein Hotspot des Klöppelns in Deutschland. Schon seit mehr als 460 Jahren werden auf diese Weise filigrane Spitzen per Hand gefertigt. Mehr als 15.000 aktive Klöpplerinnen und Klöppler gibt es den Angaben nach heute in der Region. "In jedem Ort im Erzgebirge wird geklöppelt", erklärt Baden-Walther. "Das wird bis heute von Generation zu Generation weitergegeben." Außerdem gibt es in der Region gleich drei Klöppelschulen, eine davon in Annaberg-Buchholz selbst.