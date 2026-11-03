Der Betrieb der insolventen einstigen Kali-Grube Teutschenthal bei Halle ist wegen fehlender wirtschaftlicher Perspektive eingestellt worden. Bei der Investorensuche gab es zwar Interessenten, zu einem Abschluss kam es aber nicht, teilte Insolvenzverwalter Lucas Flöther mit. Am Montag habe das Amtsgericht Halle das Insolvenzverfahren über das Vermögen der GTS Grube Teutschenthal Sicherungs GmbH & Co. KG eröffnet und Flöther zum Insolvenzverwalter bestellt.