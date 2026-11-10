Teures Tanken: SPD-Fraktion will Spritpreisdeckel noch vor Weihnachten

Berlin - Die SPD-Fraktion erhöht den Druck auf Wirtschaftsministerin Katherina Reiche, zügig einen neuen Entwurf für einen Spritpreisdeckel vorzulegen. "Der muss sogar vor Weihnachten in Kraft treten", sagte Fraktionsvize Armand Zorn in Berlin. Millionen Menschen wollten über die Feiertage mit dem Auto zu ihren Familien fahren. "Und wir wollen dafür sorgen, dass sie bereits vor den Weihnachtsferien, vor der Weihnachtspause vom Spritpreisdeckel profitieren können", sagte Zorn. Das Wirtschaftsministerium sei aufgefordert, schnellstmöglich zu liefern.