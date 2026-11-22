Opposition nennt Reiche "Lobby-Ministerin"

Klingbeils Ministerium wollte sich am Wochenende nicht zu dem neuen Entwurf äußern. Dafür kam scharfe Kritik von Grünen und Linken. "Ausgerechnet dort, wo Tanken am allerteuersten ist, soll der Spritdeckel nach dem Willen von Wirtschaftsministerin Reiche nicht gelten", erklärte die Linken-Politikerin Janine Wissler. Der Preisdeckel sei so konzipiert, dass er möglichst überhaupt nicht greife. "Lobby-Ministerin Reiche vertritt die Interessen von Konzernen, statt von Menschen, die auf ihr Auto angewiesen sind", sagte Wissler.

Grünen-Chef Felix Banaszak nannte Reiches Pläne absurd. "Es drängt sich der Eindruck auf, dass Wirtschaftsministerin Reiche ein Gesetz schaffen will, das möglichst wenig Wirkung entfalten soll", sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Banaszak forderte eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne, deren Einnahmen gezielt an die Menschen ausgezahlt werden sollten. "Das wäre sozial gerechter, wirksamer und würde diejenigen entlasten, die die hohen Energiepreise am stärksten treffen."