Teures Erwachen: Parkbank-Schlaf kostet Pärchen 12.500 Euro

Diese Nacht dürfte ein teueres Nachspiel haben: Ein offenbar stark angeheitertes Paar machte es sich am Samstag in den frühen Morgenstunden auf einer Parkbank in der Erfurter Straße in Arnstadt gemütlich – und schlief dort kurzerhand ein.
Alkohol, Müdigkeit und eine Parkbank wurden für ein Pärchen im Ilm-Kreis zum teuren Verhängnis. Während das Paar unter freiem Himmel schlief, wurden sie beklaut.
Diese Nacht dürfte ein teueres Nachspiel haben: Ein offenbar stark angeheitertes Paar machte es sich am Samstag in den frühen Morgenstunden auf einer Parkbank in der Erfurter Straße in Arnstadt gemütlich – und schlief dort kurzerhand ein.
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Gegen 2 Uhr legten sich die 39-jährige Frau und ihr 40 Jahre alter Begleiter nach Angaben der Polizei zur Freiluft-Übernachtung nieder. Als sie rund zwei Stunden später wieder zu sich kamen, folgte jedoch das böse Erwachen: Ihre beiden E-Bikes waren spurlos verschwunden.
Bei den gestohlenen Rädern handelt es sich um Modelle der Marke Specialized – kein Schnäppchen: Der Gesamtwert wird auf stolze 12.500 Euro geschätzt.
Ob dreister Diebstahl oder günstige Gelegenheit für bislang unbekannte Langfinger – die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer in den frühen Morgenstunden verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (03677) 601124 zu melden. Als Bezugsnummer sollte 0134040/2026 angegeben werden.